«Барселона» была готова отдать за Неймара 150 миллионов евро и Дембеле с Ракитичем

Стали известны подробности переговоров «Барселоны» и «ПСЖ» по Неймару, которые не увенчались успехом. Как утверждает RMC, финальным предложением каталонцев было: 150 миллионов евро в рассрочку, а также полузащитник Иван Ракитич и вингер Усман Дембеле. Парижане посчитали такое предложение недостаточным, так как хотят получить не менее 220 миллионов евро за бразильца.

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Полмиллиарда евро за Неймара. Бразилец взрывает рынок //

?«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару