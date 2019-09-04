«Барселона» будет следить за Неймаром, чтобы решить, покупать ли его через год

«Барселона» не исключает, что форвард «ПСЖ» Неймар в будущем все же вернется в команду, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, «Барса» будет следить за игрой бразильца, чтобы решить, покупать ли его через год или отказаться от этой идеи. В минувшее трансферное окно осуществить переход не удалось. При этом в СМИ сообщалось, что Неймар и «Барселона» судятся по поводу бонуса за продление контракта до перехода в «ПСЖ».

27-летний Неймар в нынешнем сезоне не играл в официальных матчах. «ПСЖ» приобрел его у «Барселоны» благодаря выкупу контракта за 222 миллиона евро в 2017 году.

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