«Барселона» будет платить большую часть зарплаты Лангле во время аренды в «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле продолжит карьеру в Англии. «Тоттенхэм» договорился об аренед 27-летнего француза на один сезон.

Как сообщает в своем Twitter журналист Жерар Ромеро, каталонский клуб будет выплачивать большую часть зарплаты игроку. За год в аренде «Барселона» выплатит Лангле 12 миллионов евро, а «Тоттенхэм» — 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лангле провел за каталонский клуб 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.