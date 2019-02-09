"Балтика" подписала вратаря из "Анжи"

Вратарь Владимир Сугробов перешел из "Анжи" в "Балтику", сообщает официальный Твиттер калининградцев.

Сугробов - воспитанник саратовского "Сокола". Сезон-2017/18 он начал в московском "Арарате", за который отыграл 15 матчей в первенстве ПФЛ, в начале 2018 года он перешел в "Анжи". В нынешнем сезоне на его счету 6 игр и 12 пропущенных мячей в молодежном первенстве РПЛ.

ВРАТАРЬ ИЗ "АНЖИ"



Наш клуб заключил контракт с Владимиром Сугробовым



Официально игроком "Балтики" стал 22-летний вратарь Владимир Сугробов. Он является воспитанником СДЮСШОР "Сокол" (Саратов). #БалтикаПерезагрузка#WelcomeKeeper#ВладимирСугробов pic.twitter.com/eIvLNsagab – ФК Балтика (@fcbaltika) 9 февраля 2019 г.

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