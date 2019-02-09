20:11 | Футбол — Трансферы

"Балтика" подписала вратаря из "Анжи"

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Вратарь Владимир Сугробов перешел из "Анжи" в "Балтику", сообщает официальный Твиттер калининградцев.

Сугробов - воспитанник саратовского "Сокола". Сезон-2017/18 он начал в московском "Арарате", за который отыграл 15 матчей в первенстве ПФЛ, в начале 2018 года он перешел в "Анжи". В нынешнем сезоне на его счету 6 игр и 12 пропущенных мячей в молодежном первенстве РПЛ.

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