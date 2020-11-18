Балотелли отказался от перехода в «Барнсли»

Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Марио Балотелли ответил отказом на предложение «Барнсли», сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, футболист вел переговоры с клубом из чемпионшипа. Стороны были заинтересованы в сделке. Однако затем итальянец охладел к такому варианту продолжения карьеры. Сейчас он рассматривает другие предложения.

Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с «Васку да Гама».

Балотелли находится без команды уже более шести месяцев. В минувшем сезоне 30-летний форвард выступал за «Брешию». В чемпионате Италии нападающий провел 19 матчей и забил в них пять голов.