Бакайоко хочет покинуть «Челси» и вернуться в «Милан»

Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко, арендованный у «Челси», хочет покинуть лондонский клуб после окончания аренды, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Монако» не решается подписать 25-летнего француза на постоянной основе, а сам игрок склоняется на возвращении в «Милан», которым был арендован в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне на счету Бакайоко 23 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал красную карточку.