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Сегодня, 06:42

АЗ подписал форварда «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Парротта

Руслан Минаев
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АЗ объявил о переходе нападающего «Тоттенхэма» Троя Парротта.

22-летний ирландец подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2029 года. Он будет выступать под 9-м номером.

Портал Transfermarkt оценил сделку в 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Парротт выступал на правах аренды в «Эксельсиоре», за который он провел 32 матча, забил 17 мячей и сделал 5 голевых пасов. В составе «Тоттенхэма» на его счету 4 игры.

В сборной Ирландии Парротт забил 5 голов в 23 матчах.

ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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