АЗ арендовал Мартинса Инди у «Стоук Сити»
6 октября 2020, 23:57
Защитник Бруну Мартинс Инди перешел в АЗ на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Футболист принадлежит «Стоук Сити».
? B.M.I.— AZ (@AZAlkmaar) October 6, 2020
??? AZ versterkt zich met Bruno Martins Indi.
?? https://t.co/8ukd3l39xv#AZ #DeadlineDay pic.twitter.com/FrmSksGH84
28-летний голландец в текущем сезоне успел провести пять матчей за «Стоук» во всех турнирах. В прошлом сезоне он отыграл за «гончаров» 35 матчей и сделал две результативные передачи.
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