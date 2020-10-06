АЗ арендовал Мартинса Инди у «Стоук Сити»

Защитник Бруну Мартинс Инди перешел в АЗ на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Футболист принадлежит «Стоук Сити».

28-летний голландец в текущем сезоне успел провести пять матчей за «Стоук» во всех турнирах. В прошлом сезоне он отыграл за «гончаров» 35 матчей и сделал две результативные передачи.