"Айнтрахт" выкупил Йовича у "Бенфики"

"Айнтрахт" на своем официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с форвардом Лукой Йовичем. "Орлы" активировали опцию выкупа 21-летнего серба у "Бенфики". Контракт с Йовичем рассчитан до 30 июня 2023 года.

- Приятно, что Лука развивается вместе с нами, - приводит слова спортивного директора "Айнтрахта" Фреди Бобича официальный сайт клуба . - У нас не было никаких сомнений в выкупе его трансефра. Йович - игрок с экстраординарными навыками.

Йович выступает за "Айнтрахт" с 2017 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел 40 матче за "орлов", забил 25 голов и 6 результативных передач.

Все о трансферах - здесь