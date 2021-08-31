«Айнтрахт» арендовал полузащитника загребского «Динамо»

«Айнтрахт» взял в аренду полузащитника загребского «Динамо» Кристиана Якича, сообщает официальный сайт клуба из Франкфурта-на-Майне.

Соглашение рассчитано на один сезон с опцией выкупа контракта. 24-летний хорват в текущем сезоне провел 12 матчей за «Динамо». В прошлом сезоне он провел 46 матчей и забил два мяча при четырех голевых передачах.