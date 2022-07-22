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Сегодня, 11:05

«Аякс» выкупил Броббея у «Лейпцига» за 16 миллионов евро. Год назад он ушел от амстердамцев бесплатно

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Эдвин ван дер Сар и Брайан Броббей.
Фото ФК «Аякс»

Форвард «Лейпцига» Брайан Броббей подписал контракт с «Аяксом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним голландцем рассчитано до лета 2027 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Аякс» выплатит за Броббей 16,35 млн евро, еще 3 млн евро «Лейпциг» может получить в качестве бонусов.

Броббей с 8 лет выступал за «Аякс», а в 2021 году ушел свободным агентом в «Лейпциг».

В минувшем сезоне Броббей провел 9 матчей за «Лейпциг» и не отметился результативными действиями, после чего ушел в аренду в «Аякс», где отметился 7 мячами за 11 встреч в эредивизи.

ФК Аякс
ФК Лейпциг
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