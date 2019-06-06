"Аякс" установил цену на де Лигта

Только "ПСЖ" и "Барселона" остаются в борьбе за защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, утверждает RMC. Голландский клуб хочет получить 75 миллионов евро за 19-летнего воспитанника.

Отмечается, что спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике добился успехов в переговорах с игроком по личным условиям. Голландец примет решение в ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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