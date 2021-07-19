«Аякс» подтвердил переход Бергхайса
18:45
«Аякс» завершил трансфер нападающего Стивена Бергхайса, сообщает официальный сайт клуба 19 июля. Ранее он выступал за «Фейеноорд». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
29-летний игрок в прошлом сезоне провел 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах. В его активе 21 гол и 16 результативных передач.
Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
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