«Аякс» подтвердил переход Бергхайса

«Аякс» завершил трансфер нападающего Стивена Бергхайса, сообщает официальный сайт клуба 19 июля. Ранее он выступал за «Фейеноорд». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

29-летний игрок в прошлом сезоне провел 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах. В его активе 21 гол и 16 результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.