Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Аякс» подтвердил переход Бергхайса

18:45
Теги:

«Аякс» завершил трансфер нападающего Стивена Бергхайса, сообщает официальный сайт клуба 19 июля. Ранее он выступал за «Фейеноорд». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

29-летний игрок в прошлом сезоне провел 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах. В его активе 21 гол и 16 результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
ФИФА дисквалифицировала Обухова, Князева и Мещерякову за нарушение антидопинговых правил
Екатерина Боброва будет вести программу на Первом канале
Российский форвард рассказал, что бесило его в Америке больше всего
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд