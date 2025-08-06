«Аякс» подписал 16-летнего Гомеса из «Барселоны»

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Элоя Гомеса Сауса из «Барселоны». 16-летний испанец подписал трехлетний контракт с амстердамским клубом.

«Элои — типичный плеймейкер. Он часто участвует в построении атак, проявляет инициативу с мячом и любит играть впереди, сочетает в себе футбольный интеллект с техникой. Он играет в «Барселоне» с восьми лет и очень хорошо показал себя на турнирах. Мы рассчитываем, что он быстро освоится здесь», — прокомментировал трансфер спортивный директор «Аякса» Марейн Бекер.