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Сегодня, 00:36

«Аякс» отклонил предложение «Арсенала» по Мартинесу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аякс» отклонил предложение «Арсенала» по защитнику Лисандро Мартинесу. По информации TYC Sports, лондонский клуб предложил 30 миллионов евро за защитника сборной Аргентины.

Английский клуб намерен продолжать переговоры, но «Аякс» полон решимости сохранить 24-летнего игрока в составе.

Действующий контракт аргентинского защитника рассчитан до 2025 года. В соглашении нет пункта о выкупе прав на игрока.

В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аякс
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