«Аякс» нашел замену ван-де Беку, которым интересуется «Реал»

«Аякс» готовится к продаже полузащитника Донни ван-де Бека. Как сообщает Fox Sports, амстердамский клуб на замену 22-летнему голландцу планирует купить испанца Дани Ольмо из загребского «Динамо». Сумма трансфера оценивается в 22 миллиона евро и 40 процентов от последующей продажи игрока.

Ранее стало известно, что «Реал» готов заплатить 60 миллионов евро за ван-де Бека. Нынешний контратк игрока истекает в 2022 году.

Ван-де Бек провел в «Аяксе» всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне он провел 47 матчей и забил 17 голов во всех турнирах.

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