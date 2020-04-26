«Аякс» может продать Онана «Барселоне» за 40 миллионов евро

Голкипер «Аякса» Андре Онана входит в сферу интересов «Барселоны», утверждает Diario Sport. По информации СМИ, каталонцы рассматривают 24-летнего камерунца в качестве возможного приобретения.

В «Барселоне» оценили опыт, навыки и возраст Онаны. Сине-гранатовые могут приобрести футболиста, если найдут клуб для своего вратаря Нето. Сам Онана готов дождаться предложения от испанской команды во время трансферного окна.

«Аякс» планирует получить 40 миллионов евро за своего вратаря.

В текущем сезоне Онана провел 36 матчей за «Аякс» и пропустил 32 гола. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 36 миллионов евро.