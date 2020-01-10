«Аякс» хочет вернуть де Лигта из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс». Как сообщает A Bola, голландский клуб предложил туринцам арендовать у них игрока, который прошлым летом перешел в «Ювентус» как раз из «Аякса» за 85 миллионов евро.

«Аякс» рассчитывает, что аренда до конца сезона позволит де Лигту вернуться в тонус, поскольку в нынешнем сезоне в серии А 20-летний игрок провел 13 матчей, забил один мяч, в Лиге чемпионов на его счету четыре матча.