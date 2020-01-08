«Аякс» хочет арендовать у «Галатасарая» Бабела

«Аякс» ведет переговоры с «Галатасараем» об аренде крайнего нападающего Райана Бабела до конца сезона, сообщает De Telegraaf. С помощью опытного голландца «Аякс» хочет восполнить потери в составе: травмированы Квинси Промес, Давид Нерес и Закария Лабяд.

Сам 33-летний Бабел не против возвращения в «Аякс», поскольку это повысит его шансы на попадание в сборную Голландии на Евро-2020. Бабел является воспитанником «Аякса», он перешел в 2007 году из Амстердама в «Ливерпуль» за 17,5 миллиона евро. Затем возвращался в «Аякс» в сезоне-2012/13, а в «Галатасарае» оказался летом прошлого года, подписав контракт до 2022-го.