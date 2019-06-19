Аурелио Де Лаурентис: "Анчелотти хочет подписать Хамеса"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил интерес к полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу. По его словам, в услугах колумбийца заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

– Анчелотти хочет Хамеса, – цитирует A Bola Де Лаурентиса. – Не уверен, насколько он нам нужен, но это желание тренера. Было бы справедливо возложить на него ответственность. Хамес очень хороший игрок, это не подлежит сомнению. Уверен, что он принесет нам пользу. Хотя это очень дорого, я согласился. Но если мы не подпишем Хамеса, я поговорю с агентом о Ирвинге Лосано из ПСВ.