«Аугсбург» подписал американца Пепи за 20 миллионов долларов
Американский нападающий Рикардо Пепи перешел в «Аугсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Ранее он выступал за «Даллас».
Контракт 18-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на год. Стороны не разглашают условия сделки. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, «Аугсбург» заплатил «Далласу» 20 миллионов долларов.
На счету Пепи 16 голов и четыре результативные передачи в 59 матчах за «Даллас», также у форварда три мяча и три голевых паса в семи играх за сборную США.
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