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Сегодня, 17:31

«Атлетико» заплатит 30 миллионов евро за защитника сборной Испании Ле Нормана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Реал Сосьедад» Робин Ле Норман продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за баскский клуб 43 матча во всех турнирах и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего испанца в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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