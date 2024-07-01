«Атлетико» заплатит 30 миллионов евро за защитника сборной Испании Ле Нормана

Защитник «Реал Сосьедад» Робин Ле Норман продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за баскский клуб 43 матча во всех турнирах и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего испанца в 40 миллионов евро.