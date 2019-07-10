"Атлетико" заинтересован в защитнике "ПСЖ" Менье

Защитник "ПСЖ" Тома Менье​ может покинуть клуб. В его приобретении заинтересован "Атлетико", сообщает AS. Сам игрок не намерен покидать парижский клуб, так как ранее ушел его конкурент по позиции Дани Алвес. Чемпион Франции вряд ли совершит сделку, не найдя замену.

"Атлетико" приступил к подготовке к новому сезону без правых защитников. Хуанфран покинул клуб, а Сантьяго Ариас получил отпуск после выступления на Кубке Америки.

В сезоне 2018/19 Тома Менье провел за "ПСЖ" 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт истекает следующим летом.