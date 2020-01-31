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«Атлетико» рассчитывает вернуть Феррейру-Карраско

07:41

«Атлетико» договаривается с «Далянь Ифан» по полузащитнику Яннику Феррейре-Карраско, сообщает Calcio Mercato. Мадридский клуб хочет вернуться бельгийского хавбека, игравшего в Испании с 2015 по 2018 год.

Ранее стало известно, что 26-летний бельгиец хочет покинуть Китай и вернуться в Европу. Интерес к игроку проявляли этой зимой «Кристал Пэлас», «Марсель»?, «Наполи» и «Бетис».

Янник Феррейра-Карраско выступает за «Далянь Ифан» с февраля 2018 года, на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 52 матчах за китайскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 28 миллионов евро

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