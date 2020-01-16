«Атлетико» предлагает за Кавани 10 миллионов евро, «ПСЖ» требует в три раза больше

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани, утверждает Marca. Мадридский клуб предлагает за 32-летнего уругвайца 10 миллионов евро, однако парижане настаивают на сумме в три раза большей — 30 миллионов.

Сам Кавани хочет продолжить карьеру в Испании, «ПСЖ» также заитнересован в том, чтобы расстаться с форвардом.

Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает этим летом, по правилам УЕФА он имеет право вести переговоры с с любым клубом. В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей и 5 мячей во всех турнирах.