«Атлетико» предлагает 30 миллионов евро за хавбека «Бетиса» Кардозо

«Атлетико» сделал предложение о переходе опорного полузащитника «Бетиса» Джонни Кардозо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мадридцы предложили за 23-летнего американца 30 миллионов евро. «Бетис» хочет выручить за игрока 40 миллионов. Отмечается, что «Атлетико» договорился с хавбеком об условиях личного контракта.

В сезоне-2024/25 Кардозо забил 4 мяча и сделал 1 голевой пас в 46 матчах за «Бетис». Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.