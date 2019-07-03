"Атлетико" подтвердил переход Жоау Феликса за 126 миллионов евро

Нападающий "Бенфики" Жоау Феликс перешел в "Атлетико". Информацию об этом подтвердил официальный Twitter клуба, который разметил видео с ним. Также сообщается, что контракт рассчитан на семь лет.
📝 | Agreement with @slbenfica_en over the transfer of @JoaoFelix70.— Atlético de Madrid (@atletienglish) 3 июля 2019 г.
🇵🇹 The Portuguese forward has signed a seven-year contract with our club 🙌
🔴⚪ Welcome to the Atleti Family! 🔴⚪
👉 https://t.co/VtKnmyhkM1#AúpaAtleti #PureTalent #WelcomeJoãoFélix pic.twitter.com/7H5U7bmatE
Ранее "Бенфика" сообщила, что "Атлетико" направил предложение по игроку в размене 126 миллионов евро. Именно такая сумма отступных была прописана в его контракте.
В прошедшем сезоне 19-летний Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.
#PuroTalento pic.twitter.com/ehvuo8YBNI— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
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