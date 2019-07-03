"Атлетико" подтвердил переход Жоау Феликса за 126 миллионов евро

Нападающий "Бенфики" Жоау Феликс перешел в "Атлетико". Информацию об этом подтвердил официальный Twitter клуба, который разметил видео с ним. Также сообщается, что контракт рассчитан на семь лет.

Ранее "Бенфика" сообщила, что "Атлетико" направил предложение по игроку в размене 126 миллионов евро. Именно такая сумма отступных была прописана в его контракте.

В прошедшем сезоне 19-летний Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.

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