«Атлетико» подпишет 19-летнего нападающего «Флуминенсе»

«Атлетико» собирается летом купить бразильского нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло, сообщает Goal.

19-летний Пауло может перейти в мадридский клуб летом в качестве свободного агента, однако сам футболист надеется, что «Флуминенсе» получит за него компенсацию. Помимо своих футбольных навыков, бразилец привлек «Атлетико» своим португальским паспортом, благодаря которому он сможет выступать в Мадриде в качестве игрока из Евросоюза.

Нападающий играет за молодежную сборную Португалии, где он забил один мяч в 4 играх. Пауло провел 64 матча на профессиональном уровне. В них он забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач.