«Атлетико» отдал вратаря Молдована в аренду в «Сассуоло»

Вратарь «Атлетико» Хорациу Молдован перешел в «Сассуоло» на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

26-летний румынский голкипер подписал соглашение до конца сезона-2024/25. В договоре клубов есть опция выкупа игрока.

Молдован перешел в «Атлетико» из «Рапида» (Бухарест) в январе 2024 года, но так и не провел ни одного официального матча за мадридцев. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.