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Сегодня, 08:56

«Атлетико» начал с «Манчестер Сити» переговоры по Альваресу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» ведет с «Манчестер Сити» переговоры по трансферу нападающего «горожан» Хулиана Альвареса, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, 24-летний аргентинец заинтересован в переходе, поскольку его не устраивает количество игрового времени в английском клубе.

Альварес выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С того момента он провел 103 матча, забил 36 голов и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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