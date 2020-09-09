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«Атлетико» может приобрести Суареса

10:24
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Атлетико», ESPN Uruguay.

По сведениям источника, мадридцы готовы предложить лучшие условия для 33-летнего уругвайца, чем «Ювентус». Также переход в итальянский клуб ослодняется тем, что для этого Суаресу нужен паспорт гражданина ЕС.

На этой неделе стало известно, что новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман отстранил Суареса.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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