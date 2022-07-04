«Атлетико Минейро» подписал Павона. Пять лет назад форвардом интересовался «Зенит»

Форвард Кристиан Павон подписал контракт с «Атлетико Минейро», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до лета 2025 года. Игрок перешел в бразильский клуб в качестве свободного агента.

В 2017 году Павоном активно интересовался «Зенит». Петербургский клуб предлагал за игрока 15 млн евро, тогда как аргентицы хотели получить 22 млн евро.

Павон с декабря 2014 года выступал за «Боку Хуниорс». С августа 2019 года по декабрь 2020-го форвард был арендован «Лос-Анджелес Гэлакси». В 163 матчах за «Боку» Павон забил 36 голов и сделал 41 результативную передачу.