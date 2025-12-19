«Атлетико» интересуется полузащитником «Баварии» Горецкой

Мадридский «Атлетико» хочет подписать полузащитника «Баварии» Леона Горецки, сообщает AS.

По данным источника, 30-летний футболист может перейти в клуб в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, так как «Бавария» не намерена продлевать с Горецки контракт, который истекает в июне 2026 года.

Сообщается, что за ситуацией вокруг игрока также следят «Ювентус» и «Наполи».

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Горецки оценивается в 15 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Горецка сыграл за «Баварию» 22 матча и не отметился результативными действиями.