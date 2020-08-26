«Атлетико» хочет получить Ляказетта. Клуб готов предложить денежную компенсацию и одного игрока
11:10
«Атлетико» продолжает попытки подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Marca.
«Матрасники» предлагают за 29-летнего форварда не только денежную компенсацию, а также одного футболиста на выбор — это полузащитники Тома Лемар, Анхель Корреа или Витоло.
В зимнее трансферное окно «Арсенал» уже отказал «Атлетико» в трансфере француза.
В прошлом сезоне АПЛ Ляказетт провел 30 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.