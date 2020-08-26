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«Атлетико» хочет получить Ляказетта. Клуб готов предложить денежную компенсацию и одного игрока

11:10
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«Атлетико» продолжает попытки подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Marca.

«Матрасники» предлагают за 29-летнего форварда не только денежную компенсацию, а также одного футболиста на выбор — это полузащитники Тома Лемар, Анхель Корреа или Витоло.

В зимнее трансферное окно «Арсенал» уже отказал «Атлетико» в трансфере француза.

В прошлом сезоне АПЛ Ляказетт провел 30 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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