«Атлетико» хочет подписать защитника сборной Словакии Ханцко

«Атлетико» работает над завершением подписания защитника «Фейеноорда» Давида Ханцко, написал в Twitter журналист Эдуардо Бургос. Мадридский клуб сделал финальное предложение, если же оно будет отклонено, мадридцы перейдут к плану Б.

26-летний словак имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transgermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Ханцко сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он провел 4 матча.