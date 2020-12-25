«Атлетико» хочет арендовать защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс может продолжить карьеру в Испании, сообщает The Mail.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Атлетико», который намерен арендовать игрока в январе.

В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 17 матчей за «Арсенал», а также 5 игр за сборную Англии. Его контракт рассчитан до июня 2023 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.