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«Атлетико» хочет арендовать защитника «Арсенала»

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Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс может продолжить карьеру в Испании, сообщает The Mail.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Атлетико», который намерен арендовать игрока в январе.

В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 17 матчей за «Арсенал», а также 5 игр за сборную Англии. Его контракт рассчитан до июня 2023 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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