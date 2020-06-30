«Атлетико» больше не интересуется Кавани

«Атлетико» больше не заинтересован в уругвайском нападающем Эдинсоне Кавани. Об этом сообщают испанские СМИ. Сегодня контракт футболиста с «ПСЖ» заканчивается, после чего он станет свободным агентом.

По данным AS, на этот раз «матрасники» даже не рассматривали его приобретение. Уругваец был главной целью «Атлетико» в зимнее трансферное окно, но столкнулся с очень высокими финансовыми требованиями брата футболиста, который также является его агентом. Основным претендентом на игрока является «Рома». Также им интересуется «Интер».

В сезоне-2019/20 33-летний форвард провел за «ПСЖ» 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.