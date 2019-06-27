"Атлетико" боится потерять Морату

"Атлетико" обеспокоен тем, что "Челси" активирует опцию аннулирования арендного соглашения по нападающему Альваро Морате​, сообщает Diario AS. Зимой испанец перешел в мадридский клуб на 18 месяцев, но в договоре есть пункт, согласно которому "синие" могут вернуть игрока обратно раньше истечения этого срока. В случае, если это произойдет, "матрасники" смогут приобрести игрока только за 55 миллионов евро. Сам форвард хочет остаться в Мадриде.

В прошедшем сезоне Мората провел 17 матчей за "Атлетико", забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

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