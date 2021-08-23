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«Атлетико» близок к трансферу Куньи, которым интересовался «Зенит»

04:46
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Форвард «Герты» Матеус Кунья близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридцы предложили за 22-летнего бразильца 30 млн евро. В ближайшее время клуб может объявить о переходе.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита».

В сезоне-2020/21 Кунья провел 28 матчей за «Герту», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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