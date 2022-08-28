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Сегодня, 07:02

«Атлетико» арендует Регилона у «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Атлетико», который намерен арендовать игрока до конца сезона.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года.

В прошедшем сезоне Регилон провел за «шпор» 31 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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