«Атлетико» арендует Регилона у «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Атлетико», который намерен арендовать игрока до конца сезона.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года.

В прошедшем сезоне Регилон провел за «шпор» 31 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.