«Атлетик» расторг контракт с Ибаи Гомесом

Нападающий Ибаи Гомес покидает «Атлетик», сообщает 16 июля официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

31-летний футболист провел девять сезонов в «Атлетике». Он отыграл за команду 193 матча. В прошедшем сезоне игрок провел 13 матчей за команду и сделал один результативный пас.

В составе баскского клуба Гомес выиграл Суперкубок Испании, дважды доходил до финала Кубка страны, а также был финалистом Лиги Европы.