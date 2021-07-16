«Атлетик» расторг контракт с Ибаи Гомесом
19:07
Нападающий Ибаи Гомес покидает «Атлетик», сообщает 16 июля официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.
31-летний футболист провел девять сезонов в «Атлетике». Он отыграл за команду 193 матча. В прошедшем сезоне игрок провел 13 матчей за команду и сделал один результативный пас.
В составе баскского клуба Гомес выиграл Суперкубок Испании, дважды доходил до финала Кубка страны, а также был финалистом Лиги Европы.
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