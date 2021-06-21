«Атланта» согласовала условия личного контракта с Копмейнерсом из АЗ

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, клуб из Бергамо согласовал условия личного контракта с 23-летним голландцем до 2026 года. При этом «Аталанта» готова заплатить за игрока 18 млн евро, тогда как АЗ хочет получить 20 млн евро.

В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за «АЗ» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16,5 миллиона евро.