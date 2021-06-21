«Атланта» согласовала условия личного контракта с Копмейнерсом из АЗ
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Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, клуб из Бергамо согласовал условия личного контракта с 23-летним голландцем до 2026 года. При этом «Аталанта» готова заплатить за игрока 18 млн евро, тогда как АЗ хочет получить 20 млн евро.
В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за «АЗ» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16,5 миллиона евро.
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