«Аталанта» предложила за Миранчука 14 миллионов евро
03:05
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По сведениям источника, клуб из Бергамо готов предложить за 24-летнего россиянина 14 млн евро. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.
В текущем сезоне Миранчук провел пять матчей за «Локо», забив два мяча и отдав три голевых передачи. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.