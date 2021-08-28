«Аталанта» предложила «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона
«Атланта» хочет заполучить полузащитника «Шахтера» Манора Соломона. Как сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб предложил 20 миллионов евро за 22-летнего игрока сборной Израиля.
Однак донецкий клуб ответил отказом на это предложение «Аталанты». «Шахтер» хочет получить за игрока не менее 30 миллионов евро. Нынешний контракт Соломона истекает в 2023 году.
В прошлом Соломон провел 35 матчей за «Шахтер», забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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