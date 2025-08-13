«Аталанта» предложила 35 миллионов евро за Родриго Муниса

Нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис Карвальо может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, «Аталанта» сделала второе предложение по 24-летнему бразильцу — 35 миллионов евро, а также 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако английский клуб сначала хочет найти замену игроку.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Родриго Мунис сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.