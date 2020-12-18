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«Аталанта» предлагает 10 миллионов евро за молодого датчанина

16:28
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Защитник «Генка» Йоахим Мехле в зимнее трансферное окно может перейти в «Аталанту», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, бергамаски готовы предложить 10 миллионов евро за 23-летнего датчанина, но бельгийский клуб хочет выручить на пару миллионов больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

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