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«Аталанта» подпишет с Алексеем Миранчуком контракт на пять лет

18:05
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», утверждает журналист Николо Шира в своем Twitter.

По информации источника, клуб из Бергамо заплатит московской команде 15 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста. «Аталанта» готовит для Миранчука контракт на пять лет.

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

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