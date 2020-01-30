«Аталанта» подписала игрока молодежной сборной Хорватии

«Аталанта» объявила о подписании контракта с Бошко Шутало, сообщает официальный сайт клуба. 20-летний хорват — воспитанник «Осиека». В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Хорватии, а также дебютировал в молодежной сборной страны.

Также клуб из Бергамо заключил соглашение с 19-летним защитником Раулем Беллановой. Футболист — воспитанник «Милана», в нынешнем сезоне перешел в «Бордо» и провел 1 матч за основную команду.