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Сегодня, 18:52

«Аталанта» объявила о переходе экс-голкипера «Ромы» Руя Патрисиу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ромы» Руй Патрисиу стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба бергамасков.

36-летний португалец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Летом у голкипера истек контракт с «Ромой», за которую он выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне на счету Патрисиу 24 матча во всех турнирах, 28 пропущенных мячей и 6 игр на ноль.

Также 27 августа голкипер «Аталанты» Хуан Муссо на правах аренды перешел в «Атлетико».

Руй Патрисиу
Футбол
ФК Аталанта
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