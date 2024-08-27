«Аталанта» объявила о переходе экс-голкипера «Ромы» Руя Патрисиу

Бывший вратарь «Ромы» Руй Патрисиу стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба бергамасков.

36-летний португалец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Летом у голкипера истек контракт с «Ромой», за которую он выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне на счету Патрисиу 24 матча во всех турнирах, 28 пропущенных мячей и 6 игр на ноль.

Также 27 августа голкипер «Аталанты» Хуан Муссо на правах аренды перешел в «Атлетико».