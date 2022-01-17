«Аталанта» не намерена продавать Гозенса в «Ньюкасл»

Генменеджер «Аталанты» Пьерпаоло Марино прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Робина Гозенса в «Ньюкасл».

«Каждый день мы читаем в газетах о переговорах игроков «Аталанты» с «Ньюкаслом». Это похоже на лотерею. Мы ждем, когда Гозенс вернется после травмы», — приводит слова Марино журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал с футболистом контракт на 3,5 года с зарплатой 3,5 млн евро в год.

В текущем сезоне немецкий футболист успел сыграть за итальянский клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.